Groupe Régional pour la Valorisation de la Recherche et des technologies

Un outil pour accéder aux compétences des laboratoires de la recherche publique par l'État dans le cadre du 4ème Contrat de Plan, https://www.gravir.org a pour but de faciliter l'accès aux compétences des laboratoires de recherche publique de Basse-Normandie aux entreprises.Le principe de cette base repose sur le facteur humain : un intermédiaire scientifique spécialiste d'un domaine de compétences. C'est lui qui facilite l'accès au laboratoire dès lors qu'une compétence a été identifiée à partir d'un mot-clé. Un réseau d'experts a été mis en place.Pour utiliser la base de données, on peut, soit s'adresser directement à un des experts dans le domaine de compétences recherché, soit utiliser les mots clefs. Ces mots-clés sont répartis en plusieurs niveaux de complexité.Quand une compétence existe dans un laboratoire bas-normand, la mention "consulter un expert" apparaît ; on obtient alors le nom de l'expert compétent, le degré de disponibilité déclaré du laboratoire pour une collaboration avec les entreprises.Les premiers contacts peuvent se faire par l'intermédiaire de l'expert qui peut aussi assurer éventuellement, ensuite, un suivi à caractère scientifique et technologique. La concrétisation (contrats, conventions...) se fait sous la responsabilité de l'organisme ou de l'établissement dont dépend le laboratoire.Les noms des responsables aux relations industrielles de ces organismes ou établissements sont indiqués à la suite de la liste des experts.Cette base de données est le résultat d'une collaboration étroite entre, c'est-à-dire entre les médiateurs de la demande technologique des entreprises et les médiateurs de l'offre de compétence de la recherche publique.Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire.