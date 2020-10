Appartements en propriété dans les Pyrénées orientales : recul des prix ?

Une décennie d'augmentations des prix m²dans les P.O.

Les prix demandés pour les appartements en propriété dans la région de Perpignan (66) se sont caractérisés par une hausse de 4,8 % en 2020. Bien que légèrement inférieure à celle de l'année précédente, cette augmentation continue d'être supéreiure à la moyenne calculée sur une longue période qui est de 4,3 %. Les biens immobiliers dans ce secteur ont donc toujours tendance à grimper plus fortement lorsqu'ils sont situés dans des sites d'exception et disposent d'un aménagement d'un niveau élevé.Recul de l'offre en 2020La cause de cette augmentation des prix dans la vente de maison sur les Pyrénées Orientales n'est pas seulement à rechercher dans le faible niveau des taux d'intérêt ou dans des effets de la conjoncture, mais principalement dans le recul du nombre de biens Immo proposés à la vente. C'est ainsi que l'offre est passée de 6 % au milieu de 2019, année record, à 4,5 % durant le second semestre de 2020, selon une enquête deDans les Pyrénées Orientales, le marché des appartements en propriété est donc celui où le déséquilibre entre l'offre et la demande est le plus marqué. Et la crise 2020 n'a pas changé la situation...L'évolution des prix entre fin 2009 et fin 2020 - période durant laquelle ils ont largement augmenté de 55 % en valeur nominale - est stupéfiante. Durant la même période,ont nettement moins progressé puisque la hausse n'était que de 37 %. La Région de Perpignan caracole ici à nouveau en tête, laissant les autres loin derrière : certes, l'offre a augmenté de manière supérieure à la moyenne durant les dernières années, mais les prix immobiliers ont plus que doublé entre fin 2009 et fin 2020.