Les jumeaux astrologiques célèbres

Faire un thème astral, pour un astrologue, peut révéler des surprises.Ainsi prenons le cas de deux jumeaux astrologiques célèbres selon le livre d'astrologie pour débutants : Michel Sardou et Patrick Dewaere. Le premier est né le 26 janvier 1947 à Paris à 14h45, le second est né le même jour mais à Saint-Brieuc et à 10h30. Bah ! S’ils ne sont pas nés à la même heure et au même endroit, ils ne sont pas de vrais jumeaux astrologiques, me direz-vous ? Vous n’avez pas tort. Ils n’ont en effet pas exactement le même thème. Michel Sardou est Verseau ascendant Gémeaux et Patrick Dewaere, Verseau ascendant Poissons. Cependant quand on superpose leurs cartes du ciel, on voit tout de suite que les positions planétaires en signes sont les mêmes et ce au degré près ! Et il y a beaucoup de similitudes entre nos deux quasi-jumeaux astrologiques !Tous deux artistes, ils se sont essayé l’un comme l’autre au métier de l’autre. Auteur, compositeur et interprète, Michel Sardou a tâté, en tant qu’acteur, du cinéma et du théâtre. Patrick Dewaere essentiellement acteur, fût accessoirement chanteur et compositeur. Si l’on observe le thème de Michel Sardou, on note qu’il est Verseau ascendant Gémeaux. Avec un maître ascendant Mercure (la voix), qui s’exprime en Verseau au Trigone de Neptune (aspect que l’on retrouve fréquemment chez les artistes et musiciens) à la conjonction du Soleil et de Mars… D’où sa voix grave et puissante ! Patrick Dewaere est ascendant Poissons, avec un maître ascendant Jupiter qui s’exprime en Scorpion et dans la maison 8 (tourments, crises, métamorphoses, mort)… soit un maître ascendant nettement plus fragile, tourmenté et complexe.Dans le thème de l’un comme de l’autre, la lune (la famille, la mère) est en dissonance de Vénus et d’Uranus (ce qui symbolise des conflits, des tensions, des perturbations familiales et augure d’une coupure précoce avec la famille). Enfance chaotique passée essentiellement dans les coulisses des salles de spectacle pour Michel Sardou. Apparitions télévisuelles fréquentes dès l’âge de 4 ans pour Patrick Dewaere, sur fond de tumultes familiaux et de compétition artistique avec ses frères et sœurs. A plus ou moins 17 ans, ils coupent le cordon. Coupure plus forte pour Patrick Dewaere qui apprend à cet âge qu’il n’est pas le fils biologique de son père. Michel Sardou, lui quitte l’école à 16 ans et se met à travailler.Intéressant, non ? Même si chaque être est unique, de grandes similitudes astrologiques donnent souvent de grandes ressemblances comportementales… Et lorsque les thèmes de deux personnes sont très proches, il est fréquent que celles-ci vivent des événements analogues. Cependant, tout n’est pas écrit, chaque être est maître de sa destinée, et nos origines familiales, culturelles et sociales font aussi la différence et au cœur de ce ballet humain. Je le redis une fois de plus, les astres inclinent sans prophétiser